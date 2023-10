Procissão luminosa encerra homenagens a Padroeira do Brasil em Alegrete

A programação encerrou a noite com a procissão luminosa que saiu da Capela Santo Antônio e passou por ruas do bairro Vila Nova.

A frente a imagem de Nossa Senhora

Crianças, mulheres e homens católicos saíram na procissão luminosa com velas em referência padroeira do Brasil- Nossa Senhora Aparecida. A fé na Santa é o que fez as pessoas enfrentarem o friozinho da noite para orar pela paz no mundo,pela cidade e agradecer as bençãos recebidas. A Igreja Católica de Alegrete tem paróquias em várias pontos da cidade que congregam pessoas em torno de um objetivo comum, reverenciar sua fé e participar de grupos que ajudam entidades de Alegrete em ações especiais.

