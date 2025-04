Baita linguiça é assada e destaca potencial das agroindústrias de Alegrete

Share on Email

O processo foi realizado sob a supervisão do idealizador gourmet artesanal José Pedro Rosso Gomes e do Diretor de Turismo de Alegrete, Leonardo Cera.

A linguiça, com 65 metros de comprimento, foi confeccionada por agroindústrias participantes do projeto Baita Chão. A produção teve início na madrugada do dia 4, utilizando tripas tradicionais e formando uma peça contínua.

O processo de assar começou às11h e teve previsão de duração de cerca de uma hora. Ao término da atividade, os participantes poderão degustar a linguiça.

A ação integra a programação voltada à valorização da gastronomia regional e contou com apoio de empreendimentos locais ligados à produção de alimentos artesanais.