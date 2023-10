Balada Segura esteve em ação na sexta-feira

A ação foi realizada na Praça Getúlio Vargas e contou com a participação de agentes de trânsito, polícia militar e demais autoridades locais.

Durante a operação, foram abordados 89 veículos, resultando na lavratura de 16 autos de infração. As principais autuações foram relacionadas a condutores que se recusaram a realizar o teste do etilômetro, além de casos de licenciamento atrasado e condução de veículo sem habilitação.

Alegrete respira esporte neste fim de semana no OktoberSportDay

A recusa ao teste do etilômetro é uma infração grave, sujeita a multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, conforme o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. A falta de licenciamento em dia e a condução sem habilitação também são consideradas infrações graves, acarretando em multas e pontos na carteira de motorista, conforme os artigos 230 e 162 do CTB, respectivamente.

Grupo de teatro Surdos do Barulho vai estar na Feira do Livro de Manoel Viana

As autoridades presentes destacaram a importância da operação Balada Segura como uma medida eficaz para coibir comportamentos irresponsáveis no trânsito. Além de garantir a segurança dos cidadãos, a ação tem como objetivo conscientizar os motoristas sobre a importância do respeito às leis de trânsito e da preservação da vida.

Fotos: Guarda Municipal e Ana Fernandes