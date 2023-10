Sob a coordenação do tradicionalista Cleo Trindade, a cavalgada está marcada para os dias 9 e 10 de dezembro, com ponto de encontro no Porto dos Aguateiros, conhecido como QG do evento.

O que torna este ano ainda mais especial é a parceria estabelecida com o Banco de Alimentos de Alegrete, por meio do coordenador Adão Roberto. Toda a arrecadação permanecerá na comunidade local, beneficiando diretamente aqueles que mais precisam. A generosidade dos participantes não só irá aquecer os corações, mas também estenderá uma mão amiga aos menos afortunados em Alegrete.

Diversos setores da sociedade estão unindo forças para tornar esse evento ainda mais impactante. A Rádio Nativa, representada por Geovane Moraes, e a Rádio Alegrete estão entre os meios de comunicação engajados nessa causa nobre. Além disso, uma parceria com a RBS.

A gincana promete ser acirrada, premiando CTGs, piquetes e invernadas que mais contribuírem para essa iniciativa solidária. No ano passado, mais de 5 mil quilos de alimentos foram arrecadados, mostrando a incrível capacidade de mobilização da comunidade alegretense. Agora, com a colaboração de diferentes entidades e o espírito tradicionalista pulsando forte, a expectativa é superar essa marca e fazer a diferença na vida de muitos.

A Cavalgada do Bem e a gincana solidária não são apenas eventos; são expressões do verdadeiro espírito comunitário que define Alegrete.

Fotos: Ana Fernandes