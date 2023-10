Grupo de teatro Surdos do Barulho vai estar na Feira do Livro De Manoel Viana

Este projeto teatral, iniciado há cerca de 3 anos pelo professor Petrônio na Escola Lions, na turma de Eja Bilíngue, ganhou forma com o apoio de professores e da equipe diretiva da escola. Atualmente, as atividades acontecem nas quartas-feiras à noite na mesma escola.

Agressor é indiciado após briga por animal resultar na morte de idoso em Manoel Viana

No entanto, o trabalho do grupo tomou uma nova direção recentemente, graças à parceria com a Inclusive. Embora os artistas permaneçam os mesmos, os objetivos do projeto agora são diferentes. Sob a orientação do professor Petrônio e com o apoio dedicado de Josi Pillar, intérprete de Libras, o grupo tem aspirações claras de crescimento e profissionalismo.

Organizadores dizem que a praça respirou arte e literatura durante Feira do Livro

Um importante marco para o grupo foi o apoio generoso da empresária Josana Elisa Richardt, proprietária da Malharia da Terra, que forneceu as roupas da turma do Chaves. Para esses artistas, isso não foi apenas um gesto de generosidade, mas também um impulso significativo para começar. Com essa nova indumentária, o grupo fez sua primeira apresentação no evento Superação no último final de semana, realizado na AABB.

Fila para encaminhar carteira de identidade no posto do IGP em Alegrete

Quem teve a oportunidade de assistir descreve a peça como algo maravilhoso, contagiante e profissional. O profissionalismo e a dedicação dos artistas do Grupo de Teatro “Surdos do Barulho” brilharam, conquistando os espectadores e deixando uma marca positiva no evento. Com o apoio contínuo da comunidade e a determinação do grupo, o futuro parece promissor para esses talentosos artistas surdos, cujo trabalho está ganhando reconhecimento e admiração na região.