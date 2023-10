Bombeiros retiram corpo do rio Ibirapuitã: identidade e causa da morte ainda são mistérios

Na manhã deste dia 28, um corpo foi encontrado no Rio Ibirapuitã, próximo à Ponte Branca, por um grupo de caiaqueiros que participava do evento esportivo OktoberSportDay do Município. O achado levou à imediata intervenção do Corpo de Bombeiros que foi responsável pela retirada do corpo(veja vídeo), assim como, a Brigada Militar, também esteve local.

Segundo informações preliminares, o corpo estava em avançado estado de decomposição, o que dificultou a identificação imediata. A face da vítima, especialmente, encontrava-se em condições precárias devido à exposição à água, pois o homem estava de bruços. O restante do cadáver encontrava-se preso em galhos, à margem do rio.

Empresário e pioneiro: Garibaldi da Silveira deixa legado de resiliência e determinação

A descoberta foi feita por caiaqueiros(Parcerias Caiaque) que o prefeito Márcio Amaral integrava durante o evento esportivo. A identidade da vítima permanece desconhecida, e as autoridades terão que aguardar informações vindas de familiares ou do Instituto Geral de Perícias, devido ao estado do corpo. A Polícia Civil realizou levantamento fotográfico e o corpo foi conduzido ao IML da Santa Casa pela Funerária Angelos.

Detalhes adicionais sobre a ocorrência ainda não foram divulgados pelas autoridades. As investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias dessa descoberta no Rio Ibirapuitã.

Homem sofre queimaduras devido a uma descarga elétrica por indução

Fotos: PAT, Parceria Caiaque