Balsa do Mariano Pinto está transportando só carros leves

No últimos dias, a Fronteira Oeste foi atingida por um volume considerável de chuvas. Em decorrência disso, o Passo do Mariano Pinto que tem ligação direta com o rio Ibicuí, está com a atenção redobrada sobre a cota da inundação da localidade.

Um comunicado da Associação Balsa do Mariano Pinto dá conta de que, devido ao nível do rio Ibicui estar subindo e a forte correnteza, a travessia através da balsa está sendo feita apenas para carros leves. Veículos pesados , por medida de segurança, deverão aguardar mais um tempo. Os usuários serão informados sobre qualquer outra alteração, diz o comunicado.

A balsa do Mariano Pinto desempenha um papel crucial como meio de travessia para os habitantes da zona rural de Alegrete, encurtando diversas rotas para outras localidades do município.

Fotos: Portal Alegrete Tudo