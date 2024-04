El Niño deve trazer chuva acima da média no inverno de Alegrete

A Organização Meteorologica Mundial (OMM) e a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (Noaa) dos Estados Unidos acreditam que o El Niño deve permanecer influenciando o clima ao redor do mundo até abril e junho, quando há maior probabilidade de um período neutro.

A fronteira oeste foi uma das mais atingidas pelas intempéries e, com isso, Alegrete segue no radar de alerta para os próximos meses. Segundo os especialistas, o Rio Grande do Sul continuará sofrendo alguns efeitos, como chuva e temperatura acima da média, durante o inverno – estação que vai de 20 de junho a 22 de setembro.

O El Niño começou em junho de 2023 e ao longo dos meses foi se intensificando. O pico foi entre novembro e janeiro. Em Alegrete, o fenômeno causou diversos problemas, principalmente para a agricultura. Pequenos agricultores do ramo de hortifruti, tiveram boa parte da produção comprometida, em virtudes do excesso de chuva.

Neste inverno, a previsão aponta que as chuvas farão parte do cotidiano dos alegretenses. No ano passado, em setembro, o Município foi atingido por uma cheia que desabrigou um bom número de pessoas. Com isso, a atenção deve ficar redobrada sobre uma nova ação do ciclone que pode afetar as comunidades da região.