Banco de Alimentos de Alegrete está junto à campanha Natal do Bem

O lançamento ocorreu no último dia 28 de outubro, com transmissão ao vivo, no Jornal do Almoço. Serão 71 dias de trabalho e divulgação das ações do Banco de Alimentos de Alegrete arrecadando alimentos.

Desde a criação do Natal do Bem, em 2015, quase 4 milhões de quilos já foram doados pela Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul.

Em Alegrete, a coordenação da campanha é do Banco de Alimentos de Alegrete que estará desenvolvendo diversas ações, como a criação de pontos de arrecadação, sábado solidário, cavalgada, arrecadação nos mercados e outras ações com o objetivo de arrecadar alimentos.

No município, o Natal do Bem é do Banco de Alimentos, a Gincana Solidária está a cargo do vereador Cléo Severo Trindade e a Cavalgada do Bem é da RBS e Rede de Bancos de Alimentos.

O Banco de Alimentos de Alegrete busca combater a fome, proporcionando segurança alimentar às famílias em vulnerabilidade social e que mais necessitam deste apoio.

As inscrições para as cavalgadas podem ser feitas através do site oficial do evento (cavalgadasdobem.com.br), e onde a distribuição dos donativos será realizada ao Banco de Alimentos de Alegrete. Outra forma de contribuir, com doações, pode ser feita pelo PIX: Favorecido: Banco de Alimentos de Alegrete. Chave CNPJ 49768420/0001-01.

Segundo Adão Roberto, presidente do Banco a nível municipal, a campanha é a maior ação voluntária de arrecadação de alimentos do ano, pois visa arrecadar alimentos para entregar às famílias em situação de vulnerabilidade, no natal.

Interessados em colaborar ou realizar doação para o Banco de Alimentos de Alegrete pode entrar em contato pelo fone: (55) 99956-6385. No município, a central de doações funciona na Loja Fighera Maquinas – General Sampaio, 745 – Centro. E-mail: [email protected]

