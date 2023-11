Homem é encontrado sem vida pela companheira na Zona Leste

Share on Email

A companheira foi quem acionou as autoridades locais. Segundo informações da polícia, a mulher relatou que por volta das 5h da manhã, o homem tomou medicamentos. Ele enfrentava problemas de saúde relacionados ao alcoolismo. Preocupada com o fato de ele não ter acordado até as 8h, a mulher retornou ao quarto e infelizmente encontrou seu companheiro já sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito. A morte foi causada por enfermidades já existentes. Este foi o 13º caso este ano no Município e ocorreu no dia 30 de outubro.