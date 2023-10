Santa Casa na busca por recursos a projetos de cirurgia nos olhos e tratamento de pedra nos rins

Share on Email

A provedoria da Santa Casa de Alegrete continua o trabalho para capacitar o Hospital com serviços para melhorar, ainda mais, a oferta de serviços médicos à nossa comunidade e aos pacientes de outras cidades que convergem para atendimento aqui na cidade. Na última semana, o provedor do Hospital, Roberto Segabinazzi entregou, à Câmara, os projetos para pleiter emendas impositivas dos Vereadores para implementar projetos que objetivam implantar em 2023.

Dois importantes serviços, que hoje ainda não são oferecidos no Hospital, o de retinoplastia ( cirurgia de retina e cataratas), assim como o serviço de litotropsia a laser (quebra de cáculo renal) estão dentre os que se conseguirem recursos de emendas poderão ser colocados em pratica na Santa Casa no próximo ano. Para isso, conforme Segabinazzi são necessários 1(um) milhão ao serviço de olhos e para o tratamento de cálculos renais 300 mil reais. – Nos temos os profissionais dessa área interessados em trabalhar aqui, mas para isso precisamos dos recursos para esses dois importantes serviços de saúde que ainda não dispomos aos nossos pacientes, pondera o provedor do Hospital de Alegrete.

Quem aqui da cidade necessita de cirurgia, pelo SUS, nestas áreas aqui de Alegrete precisa se deslocar para outras cidades, mediante agendamento.