Após 8 anos, Dança Alegre Alegrete está voltando ao largo do Centro Cultural

O evento, criado e gestado pela coreógrafa Maria Waleska van Helden, nos anos 80, retorna a Alegrete após um hiato de 8 anos.

O evento tem como objetivos a formação de plateia crítica de dança, a democratização e o intercâmbio de ideias estéticas e referências entre os bailarinos do Rio Grande do Sul e do Brasil.

Sob a curadoria de Maria Waleska van Helden e Paulo Amaral, o Dança Alegre Alegrete contará com mais de 15 cias de dança, vindas de Porto Alegre, Pelotas, Bagé e São Paulo, além de grupo locais.

O evento ocorrerá de 23 a 29 de novembro, no Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, a partir das 19h30 e em diversos locais da cidade com as já tradicionais intervenções urbanas, além de workshops, palestras e bate papos.

Confira abaixo a programação completa:

23/11 – Quinta – feira

11h – Cortejo de Abertura – Escolas públicas (municipais e estaduais), escolas de samba, núcleos culturais e Cia de Dança Afrô Daniel Amaro (Pelotas)

15h – Oficina: “Da grafia-corpo em cena: a escrevivência como escrita cênica do corpo negro contemporâneo” – Adnã Ionara / SP Circuito Palco Giratório Local: Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

16h – Intervenção Urbana – Maninha Pedroso / Alegrete Local: Prefeitura Municipal

19h30 – Abertura Oficial

20h – Escola de Dança Ballerina / Alegrete

20h30 – Espetáculo “Dança dos Orixas” – Cia de Dança Afrô Daniel Amaro / Pelotas

21h30 – Escola de Dança Ballerina / Alegrete

24/11 – Sexta-feira

11h – Intervenção Urbana – Consuelo Valandro / POA

Local: Casarão dos Dornelles

19h30 – Performances: coreografia “Sufoco”/ Coreografia “Não Posso te Amar no Escuro” / Coreografia “Não me deixa ir”/Coreografia “Vou seguir meu próprio caminho” – Grupo DançArte / Alegrete

20h30 – Espetáculo: Imalẹ̀ Inú Ìyágbà – Adnã Ionara / SP – Circuito Palco Giratório

25/11 – Sábado

11h – Intervenção Urbana – Robson Duarte / POA

Local: Câmara Municipal de Vereadores

15h – Bate Papo: “Memórias do Dança Alegre Alegrete” Participantes: Iolanda Cunha, Susete Canto, Elisa Carlesso. Mediação: Maria Waleska van Helden

Local: Centro Cutural

19h30 – Escola de Dança Ballerina / POA

20h30 – Espetáculo “Novos Velhos Corpos” Coletivo 50+ / POA

26/11 – Domingo

15h – Workshop Danças Urbanas (breaking) – Driko Oliveira / POA –

Local: Centro Cultural

19h30 – Escola de Dança Danniele Pinheiro / Alegrete

20h – Espetáculo “Trivial – Um espetáculo de Bboys” – Cia Trivial/ POA

27/11 – Segunda-feira

15h – Intervenção Urbana – Clarissa Gomes / POA

Local: Vitrine de uma loja (a confirmar)

19h30 – Espetáculo “Ballet Esmeralda e Prelúdio” – Escola de Dança Ballet Coppélia / Alegrete

20h – Espetáculo “Vivir” – Cia Del Puerto” / POA

28/11 – Terça – feira

11h – Intervenção Urbana – Graziela Silveira e Carini Pereira / POA

Local: Igreja Matriz

14h – Oficina “Arte e tecnologia: nfts, blockchains e web3 como novos instrumentos para o empoderamento criativo e empreendedor de artistas independentes” – Diego MAC / POA

19h30 – Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas / Alegrete

20h – Espetáculo “Memórias Perdidas” – Cia H / POA

29/11 – Quarta – feira

19h30 – Grupo Nativista Ibirapuitã / Alegrete

20h – Espetáculo “Dance a Letra Grupão Pocket Live Gestos Caetano” – Macarenando Dance Concept / POA.

Foto: reprodução