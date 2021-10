Banco de Alimentos firma parceria com associações de moradores dos bairros

Em parceria com as Associações de Moradores dos Bairros Macedo, Maria do Carmo, Olhos D’água de Natal e Cohab Oswaldo Aranha, o Banco de Alimentos de Alegrete, com o apoio no transporte do Rotary Alegrete Sul, entregou no último dia 19, aproximadamente 300 quilos de alimentos.

As doações foram entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social, indicadas pelas lideranças comunitárias dos próprios bairros.

Os alimentos entregues são fruto das doações de instituições parceiras e da campanha “Sábado Solidário,” realizada em conjunto com a comunidade alegretense. O Bancos de Alimentos de Alegrete busca combater a fome, levando alimento, saúde e segurança alimentar às famílias em vulnerabilidade social e que mais necessitam deste apoio.

O Projeto do Banco de Alimentos de Alegrete iniciou em 25 de janeiro de 2021, em reunião no Centro Empresarial de Alegrete e conta com apoio de diversas instituições parceiras: Consulado do Internacional; Lions Club Ibirapuitã; Lions Club Alegrete; 6º RCB; 10º Blog; 12º BEComb; Associação dos Arrozeiros de Alegrete; CAAL; UNIPAMPA; Centro Empresarial de Alegrete; Rotary Club Alegrete Sul; Rotary Club Alegrete Norte Centro; Grupo Escoteiro Honório Lemes; 4ª Região Tradicionalista; Lojas Quero Quero; Ergomed; Dr.Décio; Casa do Frango; AABB-Alegrete; Unimed; Condomínio Vasco Alves; Bilheri Contabilidades.

Interessados em fazer doações, podem ser entregues nos seguintes pontos de coleta: AABB, Lojas Quero-Quero, Rádio Minuano, UNIMED e Associação dos Arrozeiros.Em dois meses de funcionamento, o Banco de Alimentos de Alegrete já entregou a comunidade mais de 1.400 kg de alimentos. O Projeto já tem mais de 20 anos no Rio Grande do Sul e a Rede de Bancos de Alimentos conta com a participação de inúmeras organizações no Estado. Maiores informações ligue 999566385.