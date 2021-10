Especial 190 anos: Alegrete na visão da nossa gente

” Alegrete cidade continentina surgida em plena savana nas guerras da cisplatina.” Com esta parte do Hino do Município relembramos a história e importância do maior município em área territorial do RS ( 7.800 Km²), que neste dia 25 de outubro, comemora 190 anos de emancipação politico- administrativa.

Baseada na economia agropecuária com as grandes fazendas, plantações de arroz e agora soja, Alegrete avançou em termos de ofertas de educação superior com a vinda da Unipampa ( pública) e outras universidades particulares, lojas de grandes redes, construções e aumento de prédios e empreendimentos na cidade, como os da Zona Leste. A saúde é destaque na Região , tendo uma UTI Neo Natal referência no Estado.

E o Rio Ibirapuitã continua recebendo a todos que chegam, tanto das bandas de Uruguaiana como dos lados da capital, Porto Alegre

Pessoas de destaque e outros que fazem parte dessa história deixam aqui seus depoimentos em vídeo.

O Veterinário e Prefeito Márcio Amaral falou do orgulho de estar gestor da cidade que ama e faz aniversário neste dia 25 de outubro.

Magistrado Rafael Echevarria Borba, titular da Vara Criminal, com uma destacada atuação em audiências, fala desta data importante e cita o poeta Mário Quintana, entre outros. Ele está há quase dois anos no Município e agradece a acolhida.

Rafael Echevarria Borba, Juiz de Direito da Vara Criminal de Alegrete, assumiu como Juiz de Direito em 18/09/2014 na 1ª Vara Criminal e no Juizado Especial da Fazenda Pública de Passo Fundo, tendo sido classificado na 2ª Vara Judicial de Getúlio Vargas em 03/03/2016 e promovido para Vara Criminal de Alegrete em 22/11/2019.

O cantor, compositor, instrumentista e maestro do bombo leguero, Ernesto Fagundes, filho de Bagre Fagundes – responsável pela melodia do Canto Alegretense também fez sua homenagem à cidade natal que tanto ama. Ele conta que sempre que o pai o trozia para Alegrete, assim que passavam o Inhanduy ordenava que todos fizessem o sinal da cruz em sinal de respeito e gratidão. Ernesto compôs uma música inédita para os 190 com uma parceria do tio João Batista Fagundes – Alegrete Baita Chão.

Elaine Muller – comerciária e Presidente do Sindicato dos Comerciários em sua terceira gestão, sempre na luta pela causa dos trabalhadores do setor, diz que temos conquistas e alguns desafios.

O ex vereador e por três legislaturas, ex Delegado Regional de Saúde e, atualmente no IRGA, Celeni Viana parabeniza o Município pelos 190 anos.

O produtor Cícero Pereira que tem propriedade no Rincão de São Miguel diz o quanto gosta do Alegrete e de sua atividade no setor primário neste aniversário do Município.

A médica pediatra, Dra Marilene Campagnollo, chefe da UTI Neo Natal, direto da Espanha onde visita o filho Lucas disse o quanto se orgulha de ser cidadã alegretense e destaca a evolução da saúde em nosso Alegrete.

Deonir Martini que mesmo não sendo da cidade está aqui há mais de quatro décadas, sendo um empreendedor do comércio gerando emprego, fala da gratidão pela cidade que o acolheu e completas 190 anos de história.

O advogado, jornalista, ex-prefeito, Secretário de Estado, do Presidente do Trensurb e Conselheiro do BRDS e professor universitário Adão Conceição Dornelles Faraco,6 também fala do aniversário do Município.

A presidente da Câmara Vereadora Firmina Soares – FUCA sempre foi ligada em causas sociais e trabalhou na Liga de Combate ao Câncer e fala nesta data tão especial para Alegrete.

Outro que prestou sua homenagem ao aniversário do Município foi o Padre Pedro Navarro de 28 anos, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, desde fevereiro de 2020.