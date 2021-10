O Comando Rodoviário da Brigada Militar de Alegrete, realizou a prisão de um homem de 43 anos, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em Alegrete.

Na manhã deste domingo(24), durante a fiscalização de rotina, um policial rodoviário estadual realizou a abordagem de uma Santana Quantum que deslocava-se sentido Alegrete- Manoel Viana.

Com cães no porta-malas e arma de fogo, homem é preso na RSC 377

Logo após a identificação do condutor, que negou-se a realizar o teste do etilômetro, foi autuado e teve a Carteira nacional de Habilitação retida, o policial iniciou a verificação no veículo. No porta-malas, ele encontrou três cães.

O motorista, que estava na companhia de mais dois homens, afirmou que deslocava-se para a localidade do Jacaquá e iria caçar, entretanto, teria negado que estaria transportando alguma arma.

Duster que pode ter sido usada em execução é incendiada em Alegrete

Contudo, na revista feita pelo policial rodoviário estadual, na caminhoneta, uma arma de cano longo, com a numeração raspada foi encontrada, além de uma necessaire com munições calibres 38, .357 e 22. Também foram apreendidas, com os projéteis e a arma, facas de vários tamanhos.

Com cães no porta-malas e arma de fogo, homem é preso na RSC 377

O motorista foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de Polícia de Alegrete, com o apoio do policiamento ostensivo da Brigada Militar de Alegrete. O carro também foi apreendido e posteriormente seria recolhido ao depósito do Detran, dependendo da determinação da Delegada de Polícia.

Jovem, vítima de acidente, morre aos 19 anos

Com cães no porta-malas e arma de fogo, homem é preso na RSC 377

Na Delegacia de Polícia, a Delegada de Plantão ratificou a prisão por porte ilegal de arma de fogo, inafiançável, em decorrência da numeração raspada. Depois de ouvido, o homem foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.

Os outros dois indivíduos que estavam de carona, foram ouvidos e liberados.