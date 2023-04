Banco de Alimentos prepara doações para 400 famílias em Alegrete

Share on Email

O Banco de Alimentos de Alegrete recebeu da Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul a doação de cerca de 400 cestas de alimentos. A entrega para famílias em situação de vulnerabilidade deve ocorrer na próxima semana para aquelas cadastrados no Banco de Alimentos de Alegrete.

O Banco que busca combater a fome, proporcionando segurança alimentar às famílias em vulnerabilidade social e que mais necessitam deste apoio, atenderá famílias cadastradas que moram em áreas de risco ( região ribeirinha), que tenham crianças e lideradas por mulher. O projeto com apoio de várias empresas de Alegrete.

Segundo Adão Roberto um dos organizadores do projeto em nível local, a entrega deve ocorrer até a próxima quinta-feira (6), mais informações através do 999566385.