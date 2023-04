Prefeitura repudia agressão à médica do posto de saúde Doutor Romário

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No noite de ontem(3), a Prefeitura de Alegrete publicou uma nota onde repudiou a agressão sofrida pela médica no posto de saúde no bairro Doutor Romário, na Zona Leste, durante à tarde.

A profissional da saúde estava exercendo a sua função quando foi atacada por uma paciente. Ela teve uma pequena parte do cabelo arrancada pela acusada, que já tinha consultado na última sexta-feira e destacou insatisfação por não ter encontado o medicamento prescrito pela médica.

Veja a nota :

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde, condena, de maneira veemente, a agressão sofrida por uma médica na Unidade Básica de Saúde do Bairro Dr. Romário na tarde desta segunda-feira (3/4).

Qualquer ato de violência é injustificado e qualquer violência contra profissionais de saúde é um ataque à sociedade.

Nesse sentido, a Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde, tomará todas as medidas cabíveis para dar suporte à médica envolvida nesse triste episódio.

No link a reportagem completa sobre o episódio:Médica é agredida por paciente em posto de saúde de Alegrete