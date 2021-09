Banco de alimentos realiza as primeiras entregas

Com cadastro na Rede de Bancos de Alimentos do Estado do Rio Grande do Sul, o Banco de Alimentos de Alegrete já está em funcionamento.

As primeiras entregas de alimentos já foram realizados no final de semana, informa Adão Roberto Rodrigues que integra o Banco de Alimentos de Alegrete.

Banco de Alimentos de Alegrete

Com o apoio de transporte da Unipampa, as cestas alimentares foram entregues a 25 famílias nos bairros Santo Antônio ( área afetada por cheias); Airton Senna, bairro Renascer e Bairros Nossa Senhora da Conceição.

Acompanharam o trabalho, as assistentes sociais Cinara Ramos e Mariela dos Santos Sasso e nutricionista Quelci Pedroso, escoteiro Pietro Caiel do Grupo Honório Lemes,

Neste primeiro momento o banco de alimentos ( integrado por várias entidades como clubes serviços, empresas, imprensa) vai atuar inicialmente como um núcleo da rede estadual e avançando em seu processo de formação. Neste período, o Banco de Alimentos de Alegrete terá o suporte administrativo da Rede de Bancos de Alimentos e poderá desenvolver suas ações solidárias, estruturantes e de mobilização da comunidade no combate à fome. As ações buscam levar segurança alimentar a famílias em comprovada vulnerabilidade social.