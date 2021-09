Ladra é presa em flagrante no centro da cidade

Share on Email

A guarnição da Brigada Militar foi acionada pela vítima que identificou a ação da acusada através do sistema de videomonitoramento da residência da irmã. O homem saiu em acompanhamento e localizou a mulher, no mesmo instante que os policiais chegaram e a prenderam em flagrante.

Com ela, estava o notebook, porém,a mochila já havia sido descartada em um lixeira. A acusada indicou aos policiais o local, entretanto, alguns objetos pessoais que estavam no interior da mochila já não estavam mais.

A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia e determinado registro simples por furto diante da interdição do Presídio para crimes afiançáveis com pena inferior a 4 anos. Depois de ouvida a acusada foi liberada. Ela também teria furtado um celular do interior de um outro veículo, mas o aparelho não foi localizado.