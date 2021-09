Rico! Cantor sertanejo fatura milhões com a pandemia

Sabe-se que a pandemia de Covid-19 fez com que tudo mudasse e com que festas e shows fossem adiados, contudo, a crise que afetou e ainda afeta quase toda a população brasileira, parece ter passado correndo pelo cantor.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Data SIM, o cancelamento dos eventos festivos causou um impacto negativo de R$ 483 milhões no mercado da música. Após um ano, as festividades continuam suspensas e as consequências do isolamento social ainda batem à porta da indústria musical. Durante a live Cabaré 2, o músico comentou que estaria enfrentando uma crise, devido a suspensão dos shows.

“Estou quebrado. Endividado. Sem show. Agora comecei a vender as roupas que eu usava nos shows. A única que sobrou foi essa aqui. Inclusive, eu estou vendendo essa botina. Gostou? É do solado vermelho”, comentou o artista.

No entanto, seu momento de crise não durou.Segundo um levantamento feito pelo Metrópoles, Gusttavo Lima faturou R$ 100 milhões em menos de um ano. Na sua última live sertaneja, várias marcas patrocinaram a transmissão no youtube e em suas redes sociais. Suas cotas variaram entre R$ 400 mil e R$ 1 milhão. O artista conseguiu faturar cerca de R$ 3 milhões em apenas 4 horas de show on-line.

É sempre importante ressaltar como os artistas são pagos pelas plataformas. No YouTube, por exemplo, a cada 1.000 views (visualizações), o youtuber pode ganhar entre US$ 0,25 e US$ 4,50 dólares (no Brasil, valores entre R$ 1 e R$ 19 reais). Olhando assim, parece ser um valor baixo, mas levando em conta os acordos com gravadoras, as participações podem ultrapassar 60% e chegar a valores surpreendentes, como nas lives do Gusttavo Lima.

Com isso, o músico ocupa o topo da lista entre os que mais lucraram durante a Covid-19.

Por: Geovanna Valério Lipa