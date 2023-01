Banco do Brasil abre concurso com vagas na região Fronteira Oeste

Do total de oportunidades, são 3 mil chances para agente comercial (escriturário) e 3 mil para agente de tecnologia.

O edital foi publicado na última sexta-feira (23), com provas previstas para serem aplicadas no dia 23 de abril. Os candidatos precisam ter apenas o ensino médio.

A instituição abre 4 mil vagas de início imediato com salário de R$ 5.436 e benefícios inclusos. As inscrições para o concurso do Banco do Brasil 2023 já podem ser efetuadas.

Sem chuva, rio baixa o nível e Defesa Civil solicita que evitem desperdício de água

A instituição divulgou, na última semana, edital com informações sobre a seleção para cargos de nível médio, que conta com 6 mil vagas para todo o Brasil, sendo 4 mil delas de início imediato e salário de R$ 5.436.

A inscrição para o concurso pode ser feita online até o dia 24 de fevereiro de 2023, por meio do site da Fundação Cesgranrio, a banca organizadora da prova. Para realizá-la, é preciso pagar uma taxa de R$ 50 pelo boleto ou por Pix.

O edital do Concurso do Banco do Brasil 2023 pode ser acessado por meio do link: https://fcgprdstgcbb01.blob.core.windows.net/bbrasil/bb0122_edital.pdf

Nele, é possível conferir mais informações sobre as vagas — como salário, carga horária e vantagens —, além dos requisitos para fazer a prova e das datas das etapas.

Para se inscrever no concurso do Banco do Brasil 2023, acesse a página dedicada à prova no site da Fundação Cesgranrio (https://www.cesgranrio.org.br/concursos/evento.aspx?id=bb0122). Em seguida, clique em “Formulário de Requerimento da Inscrição”.

Na região apenas os municípios de Uruguaiana e São Borja estão listados para contratação e as provas serão realizadas na cidade de Uruguaiana.

Foto: reprodução