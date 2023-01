Sem chuva, rio baixa o nível e Defesa Civil solicita que evitem desperdício de água

O calor típico da estação e a estiagem neste mês de janeiro em Alegrete faz com que a Defesa Civil de Alegrete tome algumas medidas.

Renato Arnoud Grande coordenador da Defesa Civil explica que estão solicitando para que as pessoas evitem desperdiçar água. Para isso devem evitar lavar carros, calçadas com meio de economizar o líquido mais importante à vida humana e animal.

A Defesa Civil está distribuindo água em caminhão pipa a 9 localidades do interior do Município em dias alternados: Durasnal, Caverá, Assentamentos do Passo Novo, Jacaquá, Inhanduí, Capivari, Rincão do 28, Jacaraí e Vasco Alves.

Reforço sobre a prevenção aos incêndios. Que os moradores da zona rural evitem queimar lixo, que não joguem detritos em beiras de estrada, que sejam criados grupos de aviso em redes sociais com moradores locais e que a primeira ação aos focos de fogo sejam combatidas por eles e, posteriormente, acionem os bombeiros, destaca o Coordenador da Defesa Civil

– É interessante que cada grupo tenha um plano de contingência de combate aos incêndios, de acordo com os seus respectivos maquinários e pessoal disponível, comentou Renato Grande.

Observou ainda que de maneira preventiva, sejam feitos aceiros (limpezas de campo, com trator e arado) em beiras de cercas, ao redor de residências e galpões, bem como embaixo de redes elétricas.

E que os moradores do interior avisem nas redes sociais, nestes casos por WhatsApp, em grupos por localidades.