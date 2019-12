Bancos atendem hoje e depois só dia 2 de janeiro

Hoje é o último dia de funcionamento dos bancos, porque no dia 31 as agências só vão trabalhar com expediente interno.

Neste dia 30, as sete agências de Alegrete atendem ao público, em horário normal, da 10h até às 15h.

É importante que as pessoas se antecipem se precisarem ir direto aos bancos, porque depois, as agências só abrem no dia 2 de janeiro, quando voltam ao atendimento normal.

Os pagamentos e outras transações podem ser feitas nas lotéricas. Os caixas eletrônicos funcionam normalmente.

Com o forte calor que faz em Alegrete, muitos clientes vão aos bancos pela parte da manhã neste dia 30 de dezembro.

Vera Soares Pedroso