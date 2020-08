Bandeira Vermelha impõe uma nova realidade em Alegrete a partir de amanhã

Compartilhe









A partir desta terça-feira, 18, Alegrete vai vivenciar uma outra realidade, dentre tantas mudanças que aconteceram deste o início da pandemia em março deste ano. A bandeira vermelha, com novas regras de distanciamento controlado, passa a valer a partir de amanhã no Município.

Em reunião na última sexta feira(14), os prefeitos da AMFRO decidiram não recorrer. O prefeito Márcio Amaral disse que, da outra vez quando recorreram o Município teve uma ascensão grande de casos e, devido isso, decidiram manter a bandeira vermelha.

Na bandeira vermelha, as mudanças mais significativas serão quanto a abertura e fechamento do comércio não essencial. Nesta terça-feira, o comércio não abre, apenas as atividades essenciais.

E, a partir da quarta ( 19), o início das atividades será às 10h e o fechamento às 16h, de acordo com Decreto do Governador. Esta nova realidade, vai permanecer enquanto manter a bandeira vermelha e exige que os donos de empresas, em especial, de restaurantes, lanchonetes e outros serviços que, usam produtos com prazo de validade, se organizem para fazer seus pedidos, porque terão menos tempo para isso.

Os consumidores também devem atentar para isso se realmente precisarem sair e fazer alguma compra no comércio local. Um técnico de informática diz que esse horário vai ser bom e se todos seguirem às regras vai ajudar sim. Ele, também, falou que vão estar mais cedo em casa e menos pessoas nas ruas.

Um lojista, do ramo de calçados, acredita que este horário pode aumentar o número de pessoas no comércio. Mas ele acha positivo a bandeira vermelha, porque poderá manter às lojas abertas e está aproveitando para fazer lives, ofertar e vender seus produtos pela internet.

Os restaurantes poderão abrir por tele entrega nos horários de funcionamento.

Já o presidente do Centro Empresarial,Francisco Pedroso, diz que com a bandeira vermelha mesmo restringindo o horário do comércio as pessoas poderão trabalhar.- Os do ramo da noite é que vão ficar ainda mais prejudicados, considera.

Na área da saúde, a médica pneumologista Simone Estivalet Pedroso, que atua direto no atendimento aos pacientes com a Covid -19, em Alegrete, salienta que se as pessoas obedecerem os protocolos da bandeira a vermelha será válido. -Não adianta todas as restrições se as pessoas continuarem fazendo festinhas, saindo sem necessidades e os casos aumentando. A última informação é de que dos 10 leitos da UTI Covid quatro estavam ocupados.

O comércio varejista não essencial, na bandeira vermelha, fica autorizado a abrir, com restrições, de quarta a sábado, das 10h às 16h. Já restaurantes podem funcionar de segunda a sexta, na faixa de horário do almoço. Com relação ao transporte público, a reportagem tentou contato com a Secretaria de Transporte do Município e não obteve retorno. O que será permitido na bandeira vermelha

Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados

Produção Florestal

Pesca e Aquicultura

Alojamento

Hotéis e similares – com 40% dos quartos

Hotéis e similares (em beira de estradas e rodovias) – com 75% dos quartos

Alimentação

Restaurantes a la carte, prato feito, buffet sem autosserviço – com 50% dos funcionários, 25% de lotação e somente de segunda a sexta, entre 10h e 16h (nos estabelecimentos em beira de estradas não há restrição de horário de funcionamento)

Lanchonetes e lancherias – com 50% dos trabalhadores, e exclusivamente, por drive-thru, tele-entrega e pague e leve

Postos de combustíveis

Com 75% dos trabalhadores

Indústria

Todos os serviços de indústria liberados com 75% dos trabalhadores, à exceção da extração de petróleo e minerais (com 25% dos trabalhadores) e as indústrias de farmoquímicos e farmacêuticos, que podem funcionar com 100% dos trabalhadores

Transporte

Transporte municipal e metropolitano com 50% da lotação

Transporte intermunicipal e interestadual com 50% dos assentos

Atividades de correios, serviços postais e similares – com 50% dos trabalhadores

Transporte rodoviário de carga – com 100% dos trabalhadores

Educação

Apenas funcionamento remoto, à exceção de atividades práticas essenciais para conclusão de curso: pesquisa, estágio curricular obrigatório, laboratórios e plantão, conforme protocolos.

Academias de ginástica

25% dos trabalhadores e atendimento individualizado (16m² por aluno) – inclusive em clubes

Bancos e imobiliárias

Bancos, lotéricas e similares – com 50% dos trabalhadores

Imobiliárias e similares – com 25% dos trabalhadores (apenas teleatendimento)

Serviços de higiene pessoal

Cabeleireiro e barbeiro com 25% dos trabalhadores, atendimento via agendamento, e distância mínima de 4 metros entre os clientes

Manutenção e lavanderia

Reparação e manutenção de objetos e equipamentos com 25% dos trabalhadores

Lavanderias e similares com 25% dos trabalhadores

Petshop

Serviços de higiene e alojamento de animais domésticos com 25% dos trabalhadores e via agendamento

Outros serviços

Serviços de auditoria, consultoria, engenharia, arquitetura, publicidade e outros – 25% dos trabalhadores (apenas teleatendimento)

Serviços profissionais de advogacia e de contabilidade – com 50% dos trabalhadores

Serviços religiosos

Missas e serviços religiosos com máximo de 30 pessoas

Funerária com 100% dos trabalhadores

Comércio (itens essenciais)

Comércio atacadista – com 50% dos trabalhadores

Comércio varejista de rua – com 50% dos trabalhadores

Centro comercial e shopping (apenas venda de produtos essenciais) – com 50% dos trabalhadores

Mercados, açougues, fruteiras, padarias e similares – com 50% dos trabalhadores

Comércio (itens não essenciais)

Comércio atacadista, varejista de rua, centros comerciais e shopping – podem funcionar com 25% dos trabalhadores e atendimento presencial restrito de quarta-feira a sábado, das 10h às 16h, respeitando teto de ocupação

Outros setores

Vigilância e segurança com 75% dos trabalhadores

Serviços para edifícios (limpeza, manutenção) com 50% dos trabalhadores

Call-center com 50% dos trabalhadores (apenas teleatendimento)

Foto: Alex Lopes