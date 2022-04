Bandidos invadem casa no Jardim Europa, rendem família e trocam tiros com a BM

A noite desta terça-feira (12) iniciou movimentada em Sant’Ana do Livramento. Quatro bandidos renderam um família na entrada de sua residência no Jardim Europa e ingressaram no interior da casa com a intenção de efetuar um roubo, tentativa essa frustrada pela Brigada Militar (BM). Segundo o comandante da BM, tenente-coronel Zinga, vizinhos acionaram o 190 após perceberem a movimentação estranha.

Zinga contou que quando as viaturas se aproximaram do local, houve um confronto com os bandidos. Neste momento, três deles teriam tentado fugir pelos fundos, mas se depararam com um muro muito alto: dois deles pularam e, na queda, se feriram. O terceiro se escondeu dentro da casa. “Esses dois se machucaram. No confronto, um dos indivíduos foi alvejado. Foram os dois conduzidos pela SAMU até o hospital e um deles veio a óbito”, explicou.

De acordo com informações, haviam dois adultos e duas crianças na residência mas, durante a ação, a família foi resgatada e ninguém ficou ferido. No interior do imóvel, foram encontradas duas pistolas de fabricação argentina, 68 cartuchos e cinco carregadores. Esses materiais foram apresentados na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para fins de registro.

O comandante destacou que em uma ação como a que aconteceu no Jardim Europa, os bandidos “vem bem calçados”. “Não tem nada de surpreendente para nós. As pessoas se preparam para realizar um delito organizado, como foi esse. A gente vê que houve uma preparação, é óbvio”, comentou.

O quarto envolvido, que seria o condutor do veículo Hyundai Tucson de cor prata, abandonado nas proximidades da Vila Militar após o fato, continua foragido e as guarnições permanecem realizando buscas para localizá-lo. O carro, que possuía placas falsas e encontra-se em situação de furto, também foi apreendido e apresentado na DPPA. A partir de agora, a Polícia Civil deve ficar a cargo do andamento das investigações.

Fonte: Jornal A Platéia