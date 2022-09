Bar, no centro, é interditado por descumprir normas de segurança

Share on Email

Na madrugada de sábado(17), Corpo de Bombeiros de Alegrete, realizou a fiscalização em um bar após várias denúncias. O objetivo foi verificar se o estabelecimento comercial noturno estava dentro das condições do sistema de prevenção contra incêndios, entre outros.

No bar, interditado, na região Central, havia um número superior de pessoas conforme o PPCI, ou seja, estava com a capacidade acima do permitido e também, foi constatado que não havia nenhuma medida de de segurança.

O estabelecimento já havia sido notificado e, devido a permanência das irregularidades, na fiscalização extraordinária, com apoio do policiamento ostensivo da Brigada Militar, o local foi interditado. Ainda foi verificado que havia menores entre os clientes.

Os militares informaram que durante a vistoria foi constatado que o local não possuía licença para funcionar como casa noturna, contrariando a legislação de prevenção contra incêndio e colocando em risco iminente a vida dos frequentadores.

Os Bombeiros alertam para a importância que os empresários devem ter na abertura de um local para reunião de público. Muitos estão com alvará para bar e logo após início das atividades o estabelecimento passa a funcionar como boate, totalmente fora das normas de Prevenção de combate a incêndio do CBMRS.