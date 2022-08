Delegado Erickson Freitas, titular da Decrab, está deixando Alegrete

Aos 35 anos, depois de quase um ano em Alegrete, o Delegado de Polícia Erickson Freitas, está assumindo um novo desafio, mais um ciclo se encerra e um nova etapa e aprendizados batem à porta.

O curitibano foi o primeiro Delegado à frente da Delegacia de Combate aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrab) – Alegrete e desenvolveu um excelente trabalho com várias ações.

Foram cerca de 10 meses como titular da Decrab, desde outubro do ano passado(2021) e, ao ser questionado sobre a experiência e relação com as demais Delegacias da cidade, o policial civil ressaltou que teve uma boa relação com os colegas da Delegacia Regional, embora o trabalho deles têm caráter administrativo, agora a Delegacia de Polícia, foi extremamente parceira em sua jornada.

“A Delegada Fernanda Mendonça, titular da DPPA e DP e sua equipe são formidáveis e muito nos auxiliaram. Sempre atuamos em conjunto, um prestando apoio operacional ao outro. Acredito que o fato de termos vindo da mesma academia e sermos colegas de concurso influenciou muito nisso. É outra coisa que sentirei saudade, trabalhar com o pessoal da DP”- destacou.

Saindo de Alegrete, nesta próxima segunda-feira(29), Delegado Erickson vai assumir a DPPA de Bento Gonçalves.

Em uma entrevista ao PAT, o policial falou sobre os desafios do trabalho que desempenhou com muito afinco no Município nos últimos meses.

Para início ele pontuou: primeiramente gostaria de falar da cidade: Alegrete me acolheu com muito amor e carinho. Sempre fui muito bem recebido por onde passei, principalmente “para fora”, nas propriedades rurais. Acho que conseguimos estreitar a relação entre a Polícia Civil e o setor produtivo rural.

E eu sempre digo isso, oh cidade para comer bem! Desde que cheguei, engordei 10kg. Um para cada mês de permanência.

Acho que o ponto positivo da minha passagem foi instalar a delegacia, que não existia. Começar do zero uma delegacia e fazê-la funcionar foi algo extremamente positivo e isso se deveu em muito ao apoio que conseguimos de todos os lados. Produtores, comerciantes, prefeitura, órgãos estaduais, Sindicatos e demais representações. Todos foram fundamentais à instalação e funcionamento da Decrab Alegrete”- explanou.

Dos percalços ou adversidades que passou em Alegrete, ao ser questionado se teve algo que o marcou, Delegado Erickson salientou que o ponto positivo de instalar uma delegacia também foi um grande desafio. “Não são todos os delegados de polícia que possuem essa experiência, de iniciar algo do zero. Geralmente as delegacias já estão instaladas e em funcionamento”- descreveu.

E, em relação ao que foi um ponto distinto, lembrou da situação do sumiço do caminhoneiro, lá por fevereiro. “Lembro bem daquele fato, foi muito triste e muito dolorido noticiar para uma pessoa que o ente querido dela faleceu. Aquilo me marcou como ferro em brasa e levarei para o resto da minha vida este fato” – cita o Delegado sobre o acidente que culminou na morte do alegretense André Martins.

Já ao ser questionado sobre a sua avaliação em relação à Decrab, Delegado Erickson comentou: eu avalio positivamente. Apesar dos percalços tivemos índices de redução de abigeato excelentes, principalmente, em Manoel Viana e Alegrete. Posso dizer que o abigeato de bovinos e ovinos nestes dois municípios estão praticamente controlados, com pouquíssimos casos registrados em 2022″ – informou.

Todavia, a dificuldade de ficar longe da família, pois a esposa e a filha permanecem em Curitiba, ele acrescentou que este período foi extremamente difícil e outro desafio gigantesco, mas de cunho pessoal e concluiu que sempre procurou separar os lados profissional e pessoal, mas sabe que um influencia grandemente no sucesso do outro.

Mesmo assim, esclarece que a saída de Alegrete não estava programada e não houve nenhum motivo recente.

“Com uma nova turma de delegados ingressando abre para nós uma janela de remoções. É algo bem normal na polícia. Meu interesse pelo plantão é justamente poder estar mais perto da minha família, pois trabalhamos em escala, podendo organizar melhor as folgas e as viagens. Se eu não estivesse distante da minha família, acho que me aposentaria na Decrab, de tanto que eu amo a delegacia, a equipe de trabalho e a matéria envolvida”- explicou.

E, para substituí-lo, o novo Delegado será Daniel Severo com quem conversou muito brevemente, mas que se disponibilizou a auxiliá-lo no início da jornada.

Na sequência, falou um pouco mais sobre Alegrete, e sintetiza dizendo que é um município apaixonante.

“Fiz muitos amigos aqui e criei laços com a fronteira gaúcha. Passei a tomar mate e gostar ainda mais de churrasco. Comprei pilcha até! Pretendo manter este vínculo com a cidade da minha primeira lotação para o resto da vida. Como diz o hino, tenho para esta terra uma dívida de amor e gratidão” comenta.

Alegrete está na Fronteira e é o Município de maior extensão territorial, isso para a DECRAB é um grande desafio. Mesmo assim, o Delegado estava encarregado de outros Municípios sendo ao todo 42 de quatro Regiões policiais: Alegrete, Santiago, Santana do Livramento e Santa Maria.

Citar todos é complicado, mas o policial civil citou os que tinham maior demanda de trabalho sendo: Uruguaiana, Barra do Quaraí, Rosário, Cacequi, São Pedro do Sul, São Sepé, São Francisco, Itaqui, Quaraí e São Borja. Dos que lembrou, estes foram os que mais prestou apoio policial.

Para encerrar, Delegado Erickson falou sobre a forma incansável que atua, pois isso ficou exposto em muitas noites e madrugadas que esteve à frente de operações, mesmo sendo sua primeira atuação desenvolveu um trabalho admirável que rendeu muitos elogios, por esse motivo, falou como essa experiência irá agregar na nova etapa.

” Saio de uma delegacia pé na lama para um trabalho mais de gabinete. As DPPAs são responsáveis pelo registro de ocorrência e autuação de flagrantes, bem como por locais de crime. Terei uma experiência diametralmente oposta à da DECRAB, que me possibilitará ser um profissional cada vez mais completo.

Mesmo assim, da minha trajetória até aqui posso resumir que sentirei saudades – conclui o policial civil que atuou como advogado, antes da Escola de Polícia.