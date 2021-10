Barracas de ciganos, raras nos últimos tempos em Alegrete, foram visitadas pela reportagem

Um povo nômade que vive se deslocando e conhecendo lugares. Assim são os ciganos que estão acampados ao lado campo do Vila Nova.

Esses ciganos vieram de Santa Maria e estão, há uma semana aqui na cidade, e depois vão se deslocar para Uruguaiana.

O interessante é o colorido, a beleza e a organização de cada barraca. São cinco famílias, num total de 12 pessoas, inclusive crianças. Além do português falam em guarani e, um detalhe, quase todos tem dentes de ouro uma tradição dos ciganos.

Ciganos em Alegrete

As mulheres, com vestidos rodados como é a cultura deles, assim como todos sentados no chão. Eles receberam a reportagem, mas não permitiram filmar dentro das barracas. Uma cigana estava sentada no chão costurando à mão um novo vestido.

Ciganos em Alegrete

Tudo, desde as roupas tem muito colorido e enfeite, o que caracteriza os ciganos e os identifica de longe.

Uma curiosidade, estes que estão em Alegrete disseram que não tem mais o hábito de fazer a leitura da mão e que são da Igreja Mundial.

Para montar o acampamento todos ajudam, porque é uma comunidade, relatou o cigano que conversou com a reportagem. A limpeza e organização de cada barraca chama atenção. Mesmo num campo bem próximo do Rio Ibirapuitã, o acampamento tem identidade de quem vive e conserva a tradição do povo cigano

Ciganos em Alegrete

ENTENDA

Entendemos por ciganos um grupo de pessoas que são nômades, divididos em clãs que perambulavam pela Europa. Os ciganos estão longe de constituir um povo único e homogêneo, e são divididos em várias etnias.

Também são conhecidos como “romi” e ao longo da história Ocidental foram marginalizados por conta do seu modo de vida, considerado incompatível com a sociedade europeia.

Como os ciganos não possuem um idioma escrito, toda sua história foi escrita por não-ciganos. Por isso, nem sempre os testemunhos são isentos de preconceitos.

Uma das grandes questões é saber qual o lugar de origem dos ciganos. Atualmente, considera-se que a Índia, especialmente a região do Punjab, seja a terra natal mais provável. Dali teriam passado ao Egito, e depois para o continente europeu.

O primeiro documento que atesta a presença dos ciganos na Espanha é de 1423, quando os mesmos pediram permissão para cruzar o território a fim de peregrinar o caminho de Santiago de Compostela.