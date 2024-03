Beatriz vence a 12ª Prova do Líder; disputa durou mais de 15h

No Dia da Mulher, Beatriz é a última participante a deixar a Prova do Líder de Resistência do BBB 24 desta semana. A disputa durou mais de 15h e, no fim da jornada, havia apenas Davi e Beatriz competindo. O novo Líder será consagrado no programa ao vivo desta sexta (8) e terá de colocar, ainda hoje, cinco pessoas na Mira do Líder.

Durante a prova, os brothers precisaram permanecer sobre uma base agarrados a hot dogs gigantes. Enquanto resistiam, eles também giravam em um carrossel e recebiam jatos de fumaça, banho de geleca, calor e vento. Com aliados jogando na reta final da Prova do Líder, houve momentos de descontração e bom humor: “Alegrete tá te chamando”, Davi brincou com Beatriz. “Olha a Isabelle lá te chamando”, rebateu a sister. Mas a alegria e a conversa foram sumindo ao passar das horas, com os brothers demonstrando sinais de sofrimento com as condições impostas pela prova.

Nas últimas horas de disputa, Davi chegou a tentar convencer Beatriz a deixar a prova: “Deixa que eu pego a Yasmin, pode deixar que eu pego ela com jeito”, disse o brother, mas a sister seguiu no seu posto da dinâmica. Mais cedo, eles conversaram sobre quem pretendiam mandar ao Paredão no caso de liderança. A vendedora do Brás afirmou que indicaria Yasmin ou Giovanna. Davi disse que também mandaria Yasmin e brincou com a colega de confinamento: “Vai Bia, acaba com isso”.

Consequências da Prova do Líder

Os quatro primeiros a abandonar a disputa, respectivamente Lucas Henrique, MC Bin Laden, Alane e Yasmin, vão enfrentar as consequências da Prova do Líder, que são soberanas: Lucas Henrique vai direto para o Paredão, Bin perdeu a chance de participar da Prova do Anjo, Alane vai para a Xepa Yasmin não poderá ser imunizada em hipótese alguma.

