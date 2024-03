Jéssica Soares de Souza desafia estereótipos de gênero na mecânica agrícola

Fernando Figueira, proprietário da Agrosul, empresa sediada em Alegrete, não poderia deixar passar em branco esta data sem homenagear a sua esposa e companheira de trabalho, Jéssica Soares de Souza, de 32 anos. Juntos há quase 16 anos, o casal é exemplo de cumplicidade e colaboração, não apenas no âmbito pessoal, mas também no profissional.

Jéssica, mãe de Nhauhany, de 13 anos, e Nathalia, de 10 anos, começou sua trajetória profissional na Santa Casa, desempenhando o papel de copeira. No entanto, diante da crescente demanda e da falta de mão de obra qualificada na área de mecânica agrícola, ela tomou uma decisão corajosa: deixar seu antigo emprego para trabalhar ao lado de Fernando, em manutenção de máquinas agrícolas.

Essa transição não foi fácil, mas Jéssica encarou o desafio de se especializar na área, e há três anos, ela atua lado a lado com o esposo, desafiando os estereótipos de gênero e mostrando que a mecânica não é um campo exclusivo para os homens. Fernando destaca que Jéssica é uma excelente auxiliar de mecânico, superando muitos tabus e mostrando sua competência e habilidade em todas as tarefas que desempenha.

Além de seu papel no trabalho, Jéssica também é uma dedicada dona de casa e mãe, demonstrando uma incrível capacidade de equilibrar suas múltiplas responsabilidades. “Ela é extremamente atenciosa, organizada e ágil em tudo o que faz, superando muitos homens na mesma função” – comenta.

Nos bastidores do trabalho, é Jéssica quem organiza toda a ferramentaria, garantindo que o ambiente esteja sempre propício para o melhor desempenho do casal. Sua história inspira não apenas as mulheres, mas todos aqueles que acreditam na igualdade de oportunidades e no poder da colaboração mútua.