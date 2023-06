Bebê atropelado ao engatinhar até meio da rua em Itaqui recebe alta hospitalar após quase um mês

O bebê que foi atropelado por um carro ao engatinhar até o meio de uma rua em Itaqui, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, recebeu alta hospitalar na segunda-feira (12). O menino estava internado no Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Nathariel Costa Marques ficou internado por 26 dias. Ele teve diagnóstico de traumatismo cranioencefálico e precisou passar por uma cirurgia para colocar um dreno na região do cérebro.

O bebê deixou a UTI no dia 25 de maio. Desde então, ele estava na enfermaria pediátrica.

Nathariel recebeu o primeiro atendimento no Hospital São Patrício, em Itaqui, mas devido à gravidade do estado de saúde, foi levado para Uruguaiana e, então, transferido para Porto Alegre.

Investigação

No início deste mês, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o caso. No entendimento do delegado Ericson Mota, responsável pela investigação, tanto o motorista quanto os pais são suspeitos pelo atropelamento do menino.

O motorista foi indiciado por lesão corporal culposa, pois atropelou o bebê e disse que não prestou socorro porque não viu que tinha atropelado a criança. Já os pais foram indiciados por abandono de incapaz, pois, segundo Ericson, “como guardiões e detentores da guarda do filho, têm obrigação do cuidado”.

O g1 entrou em contato com os investigados, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Durante a investigação policial, familiares do bebê, o motorista e o proprietário da câmera de segurança que registrou o acidente foram ouvidos. Além disso, a residência da família do bebê também foi alvo de uma ação policial e do Conselho Tutelar, pois havia denúncias de maus-tratos.

O acidente

Na manhã de 17 de maio, o bebê brincava com um skate no pátio de casa, escapou do local, engatinhou até o meio da Rua Guararapes, no bairro Chácara, e foi atropelado por um carro.

No vídeo da câmera de segurança que flagrou o acidente, é possível ver a criança arrastando o skate e sendo atingida pelo carro. Em seguida, um tio corre em direção à criança e a socorre.