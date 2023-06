Escola José Bonifácio evidencia ensino médio integral com Feira das Profissões

E dentro dessa linha, os estudantes da Escola de Ensino Médio Integral, José Bonifácio, votaram e escolherem a trilha de atuação da Escola. Eles optaram pelo empreendedorismo, em que podem criar seus próprios negócios e ainda gerar emprego e renda.

2ª Feira das Profissões Escola José Bonifácio

E, nessa trilha de trabalho, a Escola realiza neste dia 14, a 2º Feira das Profissões, na área externa da escola, organizada pelo professor de História, Alexandre Oliveira e turma 101 do Ensino Médio. De acordo com a diretora E.E.E.M, José Bonifácio, Letícia Bittencourt eles fizeram estudo de diferentes profissões que estão sendo apresentadas à comunidade escolar. O evento, segundo a diretora, conta com a parceria de Secretaria de Meio Ambiente, Procon.

Em Alegrete, existem três escolas com Ensino Médio Integral: a José Bonifácio, o CIEP e o Oswaldo Aranha. Quando não estão nas aulas com conteúdos teóricos, à tarde por exemplo, os alunos do Médio Integral da José Bonifácio, de acordo com a diretora Letícia Bittencourt realizam práticas nas áreas de linguagens, matemática e ciências da natureza.

A única escola de Ensino Médio Integral da Zona Sul de Alegrete tem 272 alunos de, pelo menos, 13 bairros daquela região da cidade. E para a equipe do educandário o mote é desenvolver a trilha empreendedorismo e ajudar estes jovens a pesquisar e montar seu próprios saberes em relação às profissões que vierem a escolher futuramente.