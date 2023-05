Bebê atropelado em Itaqui está reagindo bem ao tratamento e estado de saúde é estável

Atualmente, o bebê encontra-se em tratamento na capital gaúcha e, segundo informações recentes, seu estado de saúde é considerado estável. Apesar do susto e da gravidade dos ferimentos, a criança está reagindo bem ao tratamento médico, o que traz esperanças para sua recuperação.

Na manhã de quarta-feira (17), um incidente chocante ocorreu na cidade de Itaqui, envolvendo um bebê de apenas um ano e sete meses. O pequeno saiu engatinhando para a rua, despercebido pela família, e foi atropelado por um carro na Rua Guararapes, no bairro Chácara. A situação, registrada por câmeras de segurança, deixou a comunidade consternada.

De acordo com informações do Conselho Tutelar da cidade, o menino estava brincando no quintal de casa quando, em um momento de desatenção por parte da família, conseguiu sair do local. As imagens capturadas pelas câmeras de segurança revelam o bebê engatinhando em direção ao meio da pista, quando é atingido por um veículo. O motorista não parou para prestar socorro e continuou sua trajetória.

Logo após o acidente, um familiar percebeu a situação e correu em direção à criança, resgatando-a e buscando ajuda imediatamente. O bebê foi levado às pressas para o Hospital São Patrício de Itaqui. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, foi necessário transferi-lo para Uruguaiana e, posteriormente, para a cidade de Porto Alegre, onde recebe cuidados médicos especializados.

O delegado Ericson Mota, responsável pelo caso, informou que o condutor envolvido no acidente se apresentou espontaneamente à polícia durante a tarde, acompanhado de um advogado. Porém, ele foi liberado após prestar depoimento. As autoridades estão investigando o caso para determinar as circunstâncias do acidente e a responsabilidade do motorista.

Com informações Rádio Cruzeiro do Sul