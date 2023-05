Boa Vista tem um morador-guardião que conserva a praça do bairro há 13 anos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Em uma visita à redação do PAT (Portal Alegrete Tudo), o “prefeito” destacou a magnitude desse trabalho que já dura mais de 13 anos e enalteceu a ação realizada pelos demais voluntários.

Recentemente, no mês passado, a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Infraestrutura, promoveu a cerimônia de posse dos “Prefeitos das Praças” do município. Durante o evento, o prefeito Márcio Amaral e o vice-prefeito Jesse Trindade empossaram os representantes de diversos bairros, incluindo Jardim Planalto, Ibirapuitã, Ulisses Guimarães, Vila Nova, Santo Antônio, Oswaldo Aranha, Boa Vista, Vera Cruz, Joaquim Fonseca Milano, Nilo Soares Gonçalves, Saudade, Prado e Parque dos Aguateiros.

Alegrete terá implantação do monitoramento de agressores de mulheres por tornozeleiras eletrônicas

Essas localidades contam com os guardiões, responsáveis por acompanhar e realizar os serviços de manutenção e comunicar eventuais problemas para resolução junto à prefeitura. A função de Prefeito da Praça foi criada por meio de um decreto em março de 2022, sendo um cargo voluntário com a principal missão de auxiliar o município nos cuidados com o patrimônio público. Esses voluntários terão todo o apoio da administração municipal para buscar suporte na manutenção das praças.

No entanto, destaca-se que o trabalho na Praça do bairro Boa Vista já vem acontecendo há mais de uma década. O prefeito Jorge Alex Cordeiro de Souza enfatizou que mais de 120 árvores nativas foram plantadas nesse período, todas provenientes de doações, buscando criar um magnífico túnel verde em uma das laterais da praça. Ele expressou seu agradecimento e reconhecimento a todos os doadores. Além disso, o prefeito mencionou o objetivo de chegar a 200 mudas de árvores plantadas. Um dos destaques é a criação de um túnel verde em uma das laterais da Praça, além de um belo canteiro de flores.

Jorge Alex acrescenta que o trabalho realizado na Praça José Pedroso de Albuquerque é um investimento para as futuras gerações e também uma terapia pessoal. Ele afirma que o próximo passo é a instalação de bancos na praça e convida qualquer pessoa ou entidade que deseje contribuir para essa causa a fazer doações. Além disso, o prefeito recebe com gratidão e entusiasmo todos aqueles que desejarem auxiliar nos cuidados e manutenção desse espaço público tão valorizado pela comunidade.

Revolução de 1923 completa 100 anos, ponte sobre o Rio Ibirapuitã guarda histórias do confronto

Com um olhar voltado para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da população, o trabalho dele é um exemplo inspirador de engajamento cidadão e preservação do meio ambiente. A visão de Alex para a praça é transformá-la em um espaço harmonioso e acolhedor, onde a natureza e a comunidade possam se conectar em perfeita sintonia.