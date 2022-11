Bebê é morto a facadas após o parto, e mãe é presa suspeita de infanticídio em SC

Share on Email

Uma mulher de 19 anos foi presa em flagrante suspeita de matar o próprio filho a facadas logo após o parto em Tubarão, no Sul catarinense, na segunda-feira (28). Segundo a Polícia Civil, a suspeita deve ser ouvida oficialmente nesta terça-feira (29), após receber alta do hospital onde está internada.

De acordo com a delegada Vivian Selig, da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCami), a suspeita deu à luz sozinha em casa. Em seguida, ao perceber que sofria hemorragia, chamou um familiar e foi levada com filho para atendimento hospitalar.

“No hospital, foi verificado que o bebê estava morto, com marcas de faca”, informou a investigadora.

A Polícia Militar, que foi acionada por volta das 12h40, após o recém nascido dar entrada no hospital, informou que a suspeita teria dado à luz ao bebê no banheiro de casa e o golpeado com uma faca.

A mulher deve receber alta ainda nesta terça-feira, quando será ouvida formalmente pela Polícia Civil e encaminhada ao presídio, informou Selig. A investigação apura as circunstâncias da ocorrência.

A suspeita responderá por infanticídio, que tem pena prevista de 2 a 6 anos de detenção.

Por Sofia Mayer e Mayara Souto, g1 SC e NSC