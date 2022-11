Dois traficantes são presos com quase 35 kg de maconha em Alegrete

Em patrulhamento com foco no combate ao crime, os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao motorista de uma Blazer, com placas de Novo Hamburgo. Dois homens estavam no veículo, o condutor, 38 anos e natural de São Leopoldo, e o carona, 27 anos e natural de Porto Alegre.

Durante a busca veicular, os policiais encontraram 34,6 kg de maconha no porta-malas. Ao perceber a apreensão da droga, o passageiro começou a chorar e afirmar que não sabia da existência delas, alegando que chegou a apresentar um atestado médico no trabalho para poder viajar. Já o motorista confessou que receberia R$ 3.000,00 para transportar a droga.

Os homens foram presos em flagrante. A droga e o automóvel foram apreendidos. Todos foram conduzidos à Polícia Judiciária.