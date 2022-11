Carisaúde amplia quadro de usuários

Desta vez, foi a AGS Insumos Agrícolas Ltda, que levou a 52 pessoas, uma alternativa que permite que seus colaboradores e proprietários, juntamente com suas famílias tenham acesso a ótimas clinicas, médicos e especialistas da rede particular.

Na ocasião da entrega dos cartões, foi feita uma apresentação sobre o Carisaúde e os benefícios que o cartão oferece. O Carisaúde é uma alternativa que permite a marcação de consultas e exames com agilidade, sempre que for preciso. Com o cartão de descontos, é possível um atendimento médico com qualidade e segurança, sem precisar desembolsar um alto valor para isso.

Diariamente, pessoas adquirem o Carisaúde e passam a integrar uma lista de mais de 400 pessoas que tem acesso a atendimento no plantão 24 horas, exames de imagens e laboratório efetuar compras na rede de empresas parceiras e muito mais, com benefícios exclusivos.



O Carisaúde tem consultório próprio e o atendimento é feito junto a Santa Casa. Para maiores informações e agendamento de consultas, basta entrar em contato através das redes sociais do Carisaúde, ou pelos fones (55) 9 9626 4720 e (55) 3426 2888.