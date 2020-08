Bebê que chegou a pesar menos de 400 gramas vai para casa aos cinco meses: “É uma guerreira”, diz mãe

Uma guerreira, que lutou muito pela vida. É assim que a dona de casa Caroline Bergental do Couto, 33 anos, define sua filha Maria Carolina, hoje prestes a completar cinco meses de vida. Após quatro meses de trajetória em UTI neonatal, a menina que nasceu com 27 semanas de gestação teve alta na última quarta-feira (12), no Hospital Santa Casa de Porto Alegre .

No dia 16 de março, com 27 semanas de gestação, em uma cesárea de emergência, Maria Carolina nasceu. Pesando 464 gramas e medindo 25 centímetros, foi direto para incubadora, local que reproduz o ambiente do útero materno, para garantir, assim, o desenvolvimento da recém-nascida. Após a recuperação do parto, mesmo sabendo que a situação da filha era grave, Caroline teve um “choque de realidade”, ao olhar Maria: