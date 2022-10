Benefício do programa SOS Estiagem começa a ser pago

O programa foi construído pelo governo do Estado a partir da constatação de perdas no campo provocadas pela escassez hídrica na última safra de verão, o SOS Estiagem repassará o apoio financeiro àquelas famílias que residirem em município que declarou situação de emergência ou de calamidade pública decorrente da estiagem, entre dezembro de 2021 e 31 de março de 2022.

Câmara susta decreto sobre passagem escolar ao Passo Novo

Neste primeiro momento, poderão sacar o benefício os assentados da Reforma Agrária, ribeirinhos, quilombolas e indígenas residentes em áreas rurais, com inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico) – ativo em 29 de março. O valor, em parcela única, é de R$ 1.000,00 e estará disponível em todas as agências do Banrisul durante o período de 80 dias.

https://www.estado.rs.gov.br/familias-de-comunidades-tradicionais-e-assentados-da-reforma-agraria-podem-acessar-sos-estiagem-a-partir-de-quinta-13