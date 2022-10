Escola infantil tem surto de síndrome mão-pé-boca em Santana do Livramento

A vigilância epidemiológica de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, foi notificada na última semana sobre seis casos de crianças com sintomas do vírus mão-pé-boca em uma escola infantil do município, o que caracteriza um surto. As aulas foram suspensas e uma das salas da escola fechada para desinfecção do ambiente.

As crianças menores de cinco anos foram encaminhadas para atendimento médico. Algumas delas já voltaram e outras só devem retornar ao colégio após liberação médica. Conforme a coordenadora e enfermeira da Vigilância em Saúde da cidade, Sandra Paiva. o pedido é de atenção aos pais.

“Quando a criança tiver esse tipo de lesão, ficar em casa. O importante é a criança ficar isolada dos outros e evitar a contaminação”, diz.

A síndrome mão-pé-boca é uma infecção viral contagiosa causada por um enterovirus (Coxsackie A). Ele atinge principalmente crianças com menos de cinco anos de idade e pode ser detectado após presença de lesões na cavidade oral e erupções nas mãos e pés.

A primeira semana é a que apresenta mais incidência de contágio. O vírus pode permanecer em estado de incubação por três a seis dias.

