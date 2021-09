Biblioteca do Centro Cultural atende com limite de público

Share on Email

A Biblioteca Pública Municipal Mário Quintana retomou o atendimento ao público no início do mês de agosto. O serviço está sendo realizado com limite de público, exclusivamente por agendamento prévio.

O uso de máscara e higienização com álcool gel também é obrigatório durante a permanência na biblioteca.

Biblioteca pública no Centro Cultural

O local atende às terças e quintas-feiras das13h às 20h. Para usar os serviços da Biblioteca é preciso agendar, como estudar no local durante este horário ,além da retirada e devolução de livros.

O agendamento pode ser feito de segunda a sexta-feira por meio das redes sociais: facebook Biblioteca Municipal Mário Quintana (wwww.facebook.com/bibliotecapublicaalegrete), Instagram: @bibliotecapublicaalegrete ou pelo telefone: (55) 3961-1668. Os atendimentos só serão realizados mediante o agendamento, consulte os horários disponíveis.

Para retirar livros para empréstimo é preciso apresentar comprovante de residência dos últimos 2 meses para atualização do cadastro. Para novos sócios, além do comprovante de residência, é preciso apresentar carteira de identidade e trazer 2 fotos 3×4. O cadastro é gratuito.

A Biblioteca Pública durante a pandemia funcionou com expediente interno, de modo que as funcionárias realizaram melhorias no espaço, como a pintura das estantes, adequação de espaços para acessibilidade e avaliação e limpeza de todo o acervo.

A Biblioteca Municipal Mário Quintana é um espaço cultural criado pela Lei 1.315 de 1979 e funciona no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, onde conta com a coordenação de bibliotecária registrada no Conselho Regional de Biblioteconomia, Aliriane Ferreira Almeida, CRB 10/2369.