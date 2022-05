Biblioteca Pública do Centro Cultural foi contemplada com 400 mil reais

Na sessão da câmara da última quinta-feira (28), em Espaço Regimental, esteve presente a bibliotecária Aliriane Almeida, Diretora da Biblioteca Pública Municipal Mário Quintana, em comemoração ao Dia Nacional do Livro e Dia Mundial do Livro, ocorrido neste mês de abril.

A bibliotecária Aliriane, formada pela UFRGS e que noticiou sua classificação no Mestrado também pela UFRGS, explanou a importância da leitura e as atividades que a Biblioteca mantêm no Cento Cultura de Alegrete, comentando que por dia vários leitores ocupam o espaço para aprendizado e conhecimento.

Bibliotecária Aliriane, diretora da municipal falou das atividades

Vereadores usaram a palavra para questionamentos e parabenizaram o trabalho de Aliriane frente à Biblioteca Pública Municipal Mário Quintana. Elogiaram os pontos de leitura espalhados na cidade em diversos bairros em parceria também com o Coletivo Multicultural.

O Presidente da Câmara Anilton Oliveira aproveitou o momento e confirmou uma emenda de R$ 400 mil reais para melhorias no espaço do Centro Cultural e Biblioteca Mário Quintana.

Fotos: Câmara dos Vereadores