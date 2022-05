Em briga de casal, vizinho foi socorrer a mulher e foi ferido a faca pelo marido

Share on Email

Uma mulher, de 49 anos, com sintomas de embriaguez ficou com um ferimento nas nádegas após encostar no fogão à lenha.

De acordo com a Brigada Militar, a guarnição foi acionada no bairro Saint Pastous, após a discussão entre o casal, que resultou em um vizinho esfaqueado pelo acusado de 63 anos.

O relato foi de que o idoso e a companheira de 49 anos, tiveram um desentendimento e ele teria tentado cortá-la com a faca.

Ao sair para para o pátio da casa gritando e pedindo ajuda, um vizinho de 36 anos, saiu em defesa da vítima, momento em que foi atingido com um golpe de faca, na mão direita, pelo idoso.

Todos foram levados à UPA para atendimento. A mulher com sintomas de embriaguez, apresentava lesões nas nádegas, entretanto, o ferimento que inicialmente teria sido provocado por uma faca, ficou constatado que foi através do fogão à lenha, pois se tratava de uma queimadura.

O vizinho precisou ser atendido devido ao ferimento na mão. Na sequência, os dois homens foram levados à Delegacia de Polícia e a mulher permaneceu em atendimento na UPA, por estar alterada.

Foi feito registro simples e todos liberados. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.