Fortes temporais desta semana no RS não devem atingir Alegrete

A instabilidade climática deve fazer com que as temperaturas caiam. A previsão é que haja registro de temperaturas mínimas de até 7ºC.

Conforme previsão do site do IRGA (SOMAR), para esta terça-feira(3), em Alegrete, a precipitação será de 12mm, com mínima de 10°C e máxima de 19°C.

Já na quarta-feira(4), a temperatura cai muito com mínima de 6°C e máxima de 20°C, sem previsão de chuva e, na quinta-feira(4), a temperatura mínima será de 7°C com máxima de 21°C.

O Rio Ibirapuitã está 11m80cm acima do nível normal, nesta segunda-feira, com mais de 2 mil pessoas fora de suas casas.

A previsão da Climatempo é de que chova até 300 milímetros entre esta terça (3) e quinta-feira (5), porém, as regiões afetadas pelo mau tempo são a Norte, a Serra e a Noroeste. As rajadas mais fortes de vento devem ser registradas no Litoral.