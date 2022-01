Bióloga faz “protesto” poético em razão das queimadas

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria do Meio Ambiente (Semmam), informa que as queimadas atingiram o total de 7.350 hectares entre as localidades Catimbau, Pai Passo, Rincão do 28 e Vasco Alves, região da Área de Proteção Ambiental (APA) do Ibirapuitã no último domingo, 16.