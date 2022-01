Share on Email

Um helicóptero caiu no mar na praia de Canasvieiras, um dos principais destinos turísticos de Florianópolis, no fim da tarde desta quarta-feira (19). Três pessoas estavam na aeronave de pequeno porte e tiveram ferimentos leves, segundo informações da Guarda Municipal, que atende a ocorrência. O acidente ocorreu pouco depois das 17h.

Apesar da queda ter ocorrido próximo à faixa de areia, nenhum banhista foi atingido.

Helicóptero cai no mar em praia de Florianópolis

As vítimas, segundo o 1º tenente do Corpo de Bombeiros Militar Roberto Rosa Machado, eram turistas e tiveram ferimentos leves. Elas foram transportadas para as unidades de pronto atendimento próximas.

Ainda, segundo o tenente, as primeiras informações são de que “o piloto conseguiu pousar o helicóptero em relativa segurança”.

A aeronave fazia turismo e táxi aéreo. A reportagem não conseguiu contato com a empresa até a última atualização desta matéria. Segundo portaria da Agência Nacional de Aviação (Anac), o helicóptero estava com as licenças em dia.

Fonte: G1