Brigada Militar localiza moto usada nos assaltos recentes em Alegrete

No final da manhã desta quarta-feira(19), durante as buscas dos autores do assalto à mão armada na Óptica Santa Luzia, os policiais militares recuperaram dois relógios que caíram, ainda , na General Sampaio e a moto, roubada, de um motofretista, na madrugada de ontem(18). Na óptica, eles levaram mais de 30 relógios, jóias e prata, um valor de aproximadamente 50 mil reais.

O veículo estava escondido no pátio da residência de um homem morador do bairro no bairro Novo Lar.

De acordo com informações, uma denúncia indicou que dois homens tinham entrado em uma casa e, pouco antes deixaram cair dois relógios que retornaram para buscar.

No endereço, os policiais identificaram o morador que já tem passagens por tráfico de drogas. Ele argumentou que a dupla, que não soube informar o nome, pediu pra deixar a moto no pátio e saíram.

A Honda que foi roubada na madrugada de ontem estava com a placa adulterada e a cor, eles pintaram de vermelho o tanque.

Os policiais acreditam que seja a mesma dupla que realizou o roubo em um posto de combustíveis, ontem à tarde. Eles pintaram o veículo para o assalto, hoje.

O homem que estava na casa, conhecido como Nikinho, foi conduzido à delegacia de Polícia. Neste momento, a ocorrência ainda está em andamento. Por esse motivo, não há mais detalhes sobre a situação.

Furto da moto

De acordo com a ocorrência, o trabalhador recebeu o chamado para uma corrida na Avenida Brás Faraco, na madrugada do dia 18. No local, o indivíduo questionou o valor e disse que o destino final seria na Avenida Liberdade.

Assim que chegaram na esquina da Rua Brás Faraco com Guarani, o homem solicitou que o motofretista parasse a moto Honda 125, placa IWY – 4845, deixasse ligada e colocasse o celular em cima do banco.

A vítima não deixou o aparelho celular e saiu caminhando. Ao olhar para trás visualizou o momento em que o acusado apontou uma arma em sua direção, mas não atirou. Na sequência, o ladrão que estava vestindo uma jaqueta preta, alto, magro, de cor negra e máscara, fugiu.

Roubo no posto de combustíveis

Na tarde de terça-feira(18), dois homens assaltaram um posto de combustíveis no Centro de Alegrete.

De acordo com informações, por volta das 15h, dois indivíduos em uma moto preta, chegaram para abastecer e o carona foi até o caixa e rendeu o frentista. O acusado portava um pistola.

Ele subtraiu uma certa quantia em dinheiro e alguns maços de cigarro. O indivíduo era magro, alto e estava de camiseta e bermuda, ambas na cor preta.

Já o piloto era um homem alto, negro e estava de bermuda vermelha e camiseta preta. A vítima destacou que o indivíduo que ficou na moto também portava um revólver. Após o assalto, ele seguiu na contramão na rua General Sampaio, em direção ao Centro.