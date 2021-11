Black Friday está no aquecimento em Alegrete

A já conhecido Black Friday, nas últimas semanas do mês de novembro, em que as lojas promovem descontos em vários produtos ainda não ganhou força aqui em Alegrete. As grandes lojas de Rede são as que, normalmente, aderem às promoções, disse o presidente do Sindilojas, Roberto Segabinazzi.

Nas vitrines de lojas que já aderiam a campanha, as fitas, balões amarelos e pretos é o sinal da Black Friday. Muitas pessoas aguardam esse período para comprar, com descontos, inclusive os presentes de Natal. Em algumas cidades, os descontos chegam a mais de 50%.

Black Friday é um evento que promove uma série de descontos em produtos de diversas lojas do Brasil e do mundo. É uma tradição iniciada nos Estados Unidos, que marca o início do período de compras de fim de ano.

A Black Friday ocorre sempre na 4ª sexta-feira do mês de novembro e em 2022, será realizada no dia 26 de novembro. A data é definida a partir do feriado de Ação de Graças (Thanksgiving, em inglês).