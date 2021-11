Casal assalta trabalhador rural na Praça Getúlio Vargas

Na manhã de sábado(13), a Brigada Militar prendeu em flagrante uma dupla acusada de roupar um trabalhador rural.

Segundo a ocorrência policial, a guarnição foi acionada com a denúncia de um assalto nas imediações do prédio da Prefeitura na Praça Getúlio Vargas, Centro, em Alegrete. No local, os policiais militares se depararam com o irmão da vítima discutindo com os dois acusados.

Ele relatou que o homem e a mulher tinham roubado o seu irmão e que estava tentando recuperar o telefone e a carteira.

Imediantamente os dois foram identificados e, na revista pessoal foram encontrados de posse da mulher o valor de 35 reais e uma faca com o homem.

Neste instante, a vítima retornou ao local e disse aos policiais que a dupla estava com ele em outro estabelecimento, nas imediações do Parque Rui Ramos e, por volta das 7h, o convidaram para beber em outro bar. Sendo assim, seguiram a pé pela rua Demétrio Ribeiro, em direção ao Centro.

Quando se aproximaram da Praça Getúlio Vargas, eles anunciaram o assalto e o homem colocou uma faca no seu abdômen enquanto a mulher roubava o celular e a carteira com dinheiro.

Na sequência saíram correndo, na direção contrária, e foram interceptados pelo o irmão do trabalhador rural que estava nas imediações. Entretanto, eles já não estavam mais com a carteira, apenas com o celular e o dinheiro.

A vítima tentou fazer o mesmo percurso da dupla na tentativa de localizar a carteira devido aos documentos e cartões, porém, sem sucesso. Conduzidos à Delegacia de Polícia foi determinado pela Delegada Fernanda Mendonça prisão em flagrante. O homem e a mulher foram ouvidos e posteriormente conduzidos ao Presídio Estadual de Alegrete.

A dupla já tem uma ficha policial considerável, inclusive, a mulher estava em prisão domiciliar, portanto, estava descumprindo o que determina o regime.