Blackout confirma show nacional com cantor Gaab em Alegrete

No próximo dia 2 de dezembro, Alegrete promete pulsar com o show nacional do cantor paulista Gaab. A produtora, 100% alegretense, Blackout Prod está promovendo esse grande evento que deve contar com um ótimo público no clube Sete de Setembro.

Vindo de uma família de músicos, como seu pai Rodriguinho e o tio Ah! Mr. Dan, Gaab, quando adolescente, começou a acompanhar o pai na estrada como backing vocal de sua equipe. Compôs sua primeira música quando tinha apenas 14 anos e, em seguida, enviou-a para o cantor Thiaguinho, que apreciou a canção e decidiu gravá-la para o seu álbum “Hey, Mundo”. Apesar de sua familiaridade com o pagode, Gaab busca influências do gênero R&B e pop, o que o levou a assinar contrato com a GR6 Explode.

O cantor é detentor de número estrondosos nas plataformas digitais, possui mais de 5,5 milhões de plays no Spotify e acompanhado por mais de 2 milhões de seguidores no instagram e tiktok. O paulista, possui diversos hits de sucesso como: “Cuidado”, “Tô Brisando em Você”, “Tem Café”, “Positividade”, “Vai Passar” e “Melhor Viagem”. Além desse vasto repertório, o artista possui participações com Marília Mendonça, MC Davi, MC Livinho, Ludmilla, Rodriguinho e entre outros.

A Blackout é referência quando o quesito é trazer show de qualidade, a produtora já trouxe diversos artistas ao Baita Chão, dentre eles: Pk Freestyle, Mc Rick, Diney e Grupo Presença. Para mais informações sobre o evento, vai até o insta @BlackoutProd e fica por dentro dos preços das pulseiras, lugares e apetrechos que a festa oferece. Lembrando que a Mandrake e Porta dos Fundos são pontos de vendas oficiais, além do timaço de promoters que a número 1 dispõe.

Fotos: reprodução